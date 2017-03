ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಪಿಎಸ್ಐ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮರಳು ಮಾಫಿಯಾ ಕೈವಾಡ?

ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ ಪಿಎಸ್ಐ ಗವಿರಾಜ್ ಮೇಲಿನ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿಂದೆ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಮಾಫಿಯದವರ ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಎಂಬ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

English summary

Chikkamagaluru local villagers slap PSI Gaviraj who showed gun to the public in a clash situation after the PSI car got accident near Moogtihalli. Later on Chikkamagaluru SP Annamalai stern warning to villagers after locals slap PSI.