ನನ್ನ ಸ್ಥಿತೀಲಿ ಬೇರೆ ಹೆಂಗಸಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ರಾದ್ಧಾಂತ ಆಗ್ತಿತ್ತು?

ಪತ್ರಕರ್ತ-ಲೇಖಕ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಬರೆದಿರುವ ನಟಿ ಲೀಲಾವತಿ ಅವರ ಆತ್ಮಕತೆ 'ರಾಜ್ ಲೀಲಾ ವಿನೋದ' ಪುಸ್ತಕದ ಆಯ್ದ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಕರ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಒನ್ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

ಪುಟ್ಟಣ್ಣನವರು ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಅವರ ಕೈಲಿ ಕೆಲಸವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಆಸರೆಯಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ನಟ ಶ್ರೀನಾಥ್. ಅವರಿಗೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವ. ಅವರು ಪಕ್ಕ ಕುಳಿತಾಗಲೇ ವಿಜಯ ನಾರಸಿಂಹ ಆ ಹಾಡು ಬರೆದು ತಂದರು. 'ನೀನೇ ಸಾಕಿದಾ ಗಿಣೀ...' ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದು ಶ್ರೀನಾಥ್‌ಗೆ ಕಷ್ಟವಿತ್ತು. 'ಪುಟ್ಟಣ್ಣಾಜಿ, ಈ ಹಾಡು ಬೇಕಾ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಾಜೀ?' ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಹಠ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟರು. ತಮ್ಮ ನೋವಿಗೆ ಅದೊಂದು out let ಆಗಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಅವರು ಗಂಡಸರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಹೆಣ್ಣಾದ ನನಗೆ ಅಂಥ out let ಹೇಗೆ ಸಿಗಬಹುದು ಹೇಳಿ?[ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ ಲೀಲಾ ವಿನೋದ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ]

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 10:33 [IST]

English summary

A chapter from Ravi belagere's Raj Leela Vinoda book. It is an Autobiography of actress leelavathi. The book will be releasing on December 25th in Padmanabhanagar.