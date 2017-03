ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ವಿಜಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟ ಎಎಪಿ

ಪಂಚ ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರ ಬೀಳಲು 30 ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಎಪಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

Be part of historical celebrations. "Common Man winning over Corrupt". @aapkaprithvi @ArvindKejriwal @ipathak25 @ielvisgomes @BhagwantMann pic.twitter.com/vPLPRS4S9q

English summary

To celebrate the results of Punjab and Goa assembly elections Karnataka AAP take out a Bike Rally on Saturday 11th March at 12 noon.