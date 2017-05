ಮುಗಿದ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಜೂನ್ 8ಕ್ಕೆ ಫಲಿತಾಂಶ

ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 1 ಗಂಟೆ ತನಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಿತು. ಸದ್ಯ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆದರೆ ಜೂನ್ 8ರಂದು ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರ ಬೀಳಲಿದೆ.

Central Board of Secondary Education (CBSE) Conducted NEET 2017 was today. NEET entrance exam is conducted for admission into state and national level medical, dental, AYUSH and veterinary colleges. CBSE will release the official answer key of the exam anytime soon. NEET 2017 results are expected on June 8.