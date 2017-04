ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-ಬಿಜೆಪಿ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಅಬ್ಬರ ಪ್ರಚಾರದ ಅಸಲಿಯತ್ತು ಏನು?

ಉಪಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಇರುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ನಂಜನಗೂಡು ಹಾಗೂ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಂತೆ ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, April 7, 2017, 16:07 [IST]

English summary

Nanjangud and Gundlupet- fight is for much more than mere seats. For the Congress, that was suffering from a severe leadership crisis, the bypoll has been an opportunity to come together while for the BJP, it is a question of prestige, more so for B S Yeddyurappa.