ಭೂ ಹಗರಣ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಗೆ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವಿಚಾರಣೆ

ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ಅಕ್ರಮ ಜಮೀನು ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರಕರಣದ ಅಂತಿಮ ವಿಚಾರಣೆ ಜುಲೈ 22ರಂದು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.

English summary

The Supreme Court on Monday put for final hearing on July 22 a plea filed against a Karnataka High Court order quashing sanction for prosecution of former chief minister BS Yeddyurappa in land scam cases.