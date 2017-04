ನೋಟು ವಿನಿಮಯ ಪ್ರಕರಣ: ಮತ್ತಿಕಟ್ಟಿ ಅಳಿಯನಿಗೆ ಜಾಮೀನು

ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹೊಸ ನೋಟುಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಬಂಧಿತರಾಗಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ವೀರಣ್ಣ ಮತ್ತಿಕಟ್ಟಿ ಅಳಿಯ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, April 4, 2017, 18:47 [IST]

English summary

Vidhan Parishat speaker and Congress leader Veeranna Mattikatti’s son in law Praveen Kumar released on bail. On April 1 Praveen and 13 others were arrested by CCB police when they try to whitening 9 crores black money.