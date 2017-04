ಕಪ್ಪು-ಬಿಳಿ ದಂಧೆ, ವೀರಣ ಮತ್ತೀಕಟ್ಟಿ ಅಳಿಯ ಸೇರಿ 13 ಜನ ಅರೆಸ್ಟ್

ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹೊಸ ನೋಟುಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ 13 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ವೀರಣ್ಣ ಮತ್ತೀಕಟ್ಟಿ ಅಳಿಯ ಕೂಡಾ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Sunday, April 2, 2017, 13:29 [IST]

English summary

Central crime branch (CCB) police arrested 13 people including son in law of former Vidhan Parishat speaker and Congress leader Veeranna Mattikatti. Praveen Kumar arrested last night who involved in attempt to whitening 9 crores black money.