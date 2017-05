ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ಉಗ್ರ ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿ ಬಿಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಜೀ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರ

ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಭಾರೀ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ಹೆಸರೆಂದರೆ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಲ್ ಸಂತೋಷ್. ಬಿಜೆಪಿ (ಸಂಘಟನೆ) ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿ ಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರ.

Thursday, May 4, 2017, 16:56 [IST]

