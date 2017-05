ಮಹದಾಯಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎತ್ತಿದ ರೈತನ ಮೇಲೆ 'ಕೈ'ಎತ್ತಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ!

ಮಹದಾಯಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ರೈತನ ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರೊಬ್ಬರ ದರ್ಪ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, May 23, 2017, 21:59 [IST]

English summary

BJP leader Kalakappa Bandi's rood behaviour with farmer during BS Yeddyurappa rally in Gadag on May 23.