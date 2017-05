ಗುರುರಾಯರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಈಶ್ವರಪ್ಪ

ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಪ್ರವಾಸ ಸಹಜ ಎಂದೆನಿಸಿದ್ದರೂ, ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುಸುಕಿನ ಯುದ್ಧ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವುದು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ.

English summary

State BJP leader Eshwarappa visited Sri. Guru Raghavendra Sannidhi in Mantralaya of Andhra Pradesh on Tuesday.