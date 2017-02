ಗಂಟುಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ : ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಎಎಪಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಡೊನೇಷನ್ ಗೇಟ್ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ, "ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬಿಜೆಪಿ ಪರಸ್ಪರ ಕಾನೂನು ದಾಳಿಯನ್ನೂ ನಡೆಸಿಲ್ಲ. ಪರಸ್ಪರ ದೂರನ್ನೂ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ವಾಗ್ದಾಳಿ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಎಂದು ಎಎಪಿ ಕುಟುಕಿದೆ.

Story first published: Saturday, February 25, 2017, 9:32 [IST]

English summary

Congress and BJP was attacked by Karnataka Aam Admi Party over their ‘Donation Gate’ drama, which is going on in public. Here is the full version of Press Release made by AAP Karnataka.