ಕಂಬಳಬೇಕು ಚಳವಳಿಗಾರರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್, ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ

ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಮಸೂದೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಒಂದೆರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ನಾವು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದೇವೆ, ಎಂದು ಕಾನೂನು ಸಚಿವ ಟಿ.ಬಿ ಜಯಚಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Monday, February 6, 2017, 14:34 [IST]

English summary

Good news for KambalaBelu Army in Karnataka. The Law Minister TB Jayachandra on Monday said that, bill on Kambala is ready for introduction and in a day or two it will be introduced in the house.