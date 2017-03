ಒಂದು ವರ್ಷ ಮುಚ್ಚಲಿರುವ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ

ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 18ರಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚುಕಾಲ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

English summary

The famous Biligiri Ranganatha Swamy temple in Chamarajanagar district will be closed for One year for rennovation.