ಭಟ್ಕಳ: ಅಲೆಗಳ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಬೋಟು ಮುಳುಗಡೆ

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಎರಡು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬೋಟುಗಳು ಮುಳುಗಡೆಯಾದ ಘಟನೆ ಭಟ್ಕಳ ಸಮೀಪದ ತೆಂಗಿನಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸಮುದ್ರ ತಟದಲ್ಲಿರುವ ಹೂಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಬೋಟುಗಳು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Two boats have been damaged after they were caught up in the massive tides in Tenginagundi, Bhatkal, Uttara kannada district. 8 Fishermen have escaped unhurt in the incident. The estimated loss is said to be 30 lakhs.