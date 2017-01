ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 17 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬೇನಾಮಿ ಮೊತ್ತ ಜಮೆ!

ನೋಟ್ ನಿಷೇಧದ ನಂತರ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರುವ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹಣದ ಬೆನ್ನತ್ತಿದೆ. ಭಟ್ಕಳದ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕೋ-ಆಪ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 300 ಕೋಟಿ ರು ಸೇರಿದಂತೆ 17 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರು ಬೇನಾಮಿ ಮೊತ್ತ ಪತ್ತೆ

English summary

Close to Rs 300 crores have been deposited into co-operative bank accounts, Jan Dhan accounts and inactive accounts in infamous Bhatkal according to sources from the Income Tax department. Many of these deposits, sources claim, do not have proper documentation and the banks have been asked to provide more det