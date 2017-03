ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಅವಹೇಳನ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ವರಿಷ್ಠ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಯುವ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಈ ಕುರಿತು ದೂರು ಕೂಡಾ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Youth JDS wing of Bengaluru city stages protest against a person from Dakshina Kannada district for allegedly posted derogatory remarks on former Prime Minister HD Deve Gowda on his Facebook and demanded legal action against him on Tuesday at Mahatma Gandhi statue near Mourya Hotel in Bengaluru.