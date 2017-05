ಬಳ್ಳಾರಿ, ವಿಜಯಪುರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸೈಡ್ ಹೊಡೆದ ಕಲಬುರಗಿ

ಎಳನೀರು ತನ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಧಿಗ್ಗನೆ ಏರಿಸಿಕೊಂಡು 35 ರುಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಏನ್ ಸಾರ್ ರೇಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಎಂದು ಜನ ತಕರಾರು ತೆಗೆದರೂ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಹಣ ತೆತ್ತು ಎಳನೀರು ಕುಡಿದು ಬಾಯಾರಿಕೆ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Saturday, May 13, 2017, 17:53 [IST]

English summary

Karnataka weather report : Temperature in Bengaluru has come down due to some rain in the past few days. But, Kalaburagi is still boiling with 40.1 degree celcius. Shivamogga, Chikkamagalur, Hassan, Kodagu, Tumakuru have received some rain too.