ಡಿಜಿಧನ್ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಕರೆ

ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ನಗದು ರಹಿತ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Monday, April 17, 2017, 20:58 [IST]

English summary

Bagalkote District Commissioner Ashok Dudaganti has urged that people should adopt and encourage the Central Government's digidhan scheme.