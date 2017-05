ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸೆಂ.ಮೀ. ಮಳೆ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು (5 ಸೆಂ.ಮೀ.) ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ಮಂಡ್ಯ, ಚಾಮರಾಜ ನಗರ ಮಂತಾದೆಡೆ ಕಡಿಮೆ (1 ಸೆಂ.ಮೀ. ) ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.

Story first published: Monday, May 22, 2017, 17:01 [IST]

The meteorological department of Karnataka has released the list of district and regional wise rain fall on May 21, 2017. Meanwhile, it has Gulbarga was the district which recorded hightest temperature on May 21, 2017.