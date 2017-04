ಬೀದರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದ ರೈಲು: ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

ಇಂಜಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎರಡು ಬೋಗಿಗಳು ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾವು ಆಗಿಲ್ಲ.

Story first published: Friday, April 21, 2017, 9:28 [IST]

An engine and two compartments of Aurangabad- Hyderabad Superfast Express train have been derailed near Bhalki of Bidar at early morning of Friday (April 21).