ಯಾದಗಿರಿ: ಗೋಣಿಚೀಲದಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನಿಟ್ಟು ಸುಡಲು ಯತ್ನ!

ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಗೋಣಿಚೀಲದಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನಿಟ್ಟು ಸುಡಲು ಯತ್ನಸಿದಾಗ ದಾರಿಹೋಕರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಮಗು ಪಾರಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಗವಿನ ಮೇಲೆ ವಾಹನ ಹರಿದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಮಗುವೊಂದು ಜನಿಸಿದೆ

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 13:47 [IST]

English summary

Attempt to burn a child in a bag in Yadagiri, The death of the child in the car accident in Mysore, Strange Childbirth in holenarsipur governmant hospital.