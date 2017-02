ಜೇಟ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಹೇಗಿದೆ? ಕನ್ನಡ ದಿನಪ್ರತ್ರಿಕೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೋಡಿ

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್‌ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರದ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಅವಧಿಗೆ ಮುನ್ನ ಮಂಡನೆಯಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಇಲ್ಲಿದೆ.

English summary

Finance Minister Arun Jaitley presented the Union Budget 2017-18 in parliament on February 01, 2017. Kannada news papers carried the news as their banner headlines. See Kannada titles for 8 news papers for edition 2nd February