ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇ- ಆಡಳಿತದತ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ

ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಾಗಾರ ಇಲಾಖೆ ಮಹತ್ವದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

English summary

Karnataka State Archives department has decided to made 60 lakh pages of the historical content as digital out of which 5 lakh pages are available online, said Kannada and Culture Minister Umashree, inaugurating the E-office at the Vikasa Souda.