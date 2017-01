ಸಂದರ್ಶನ: ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ತೂಗು ಸೇತುವೆ ಸರದಾರ ಗಿರೀಶ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್

ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ ಸುಳ್ಯ ಮೂಲದ, ತೂಗು ಸೇತುವೆಗಳ ಸರದಾರ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಗಿರೀಶ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರಿಗೆ 2017ನೇ ಸಾಲಿನ ದೇಶದ ಪರಮೋಚ್ಚ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಲಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇವರ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದ ಆಯ್ದಭಾಗ.

Story first published: Friday, January 27, 2017, 11:16 [IST]

English summary

An exclusive interview with Padma award 2017 winner Girish Bharadwaj. Hails from Sullia, Dakshina Kannada in Karnataka, Girish so far constructed 230+ suspension bridges across 4 states and got 2017 Padma award for Social Service category.