ಆದ್ರೂ.. ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭಿನ್ನಮತ ಬಿಜೆಪಿಯಷ್ಟು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲಾ ಬಿಡಿ!

ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡುವಿರುವ ಭಿನ್ನಮತಕ್ಕಿರುವ ಅಂತರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನದ್ದು 4ಗೋಡೆಯೊಳಗೆ, ಬಿಜೆಪಿಯದ್ದು 4ಗೋಡೆಯ ಹೊರಗಿನ ಭಿನ್ನಮತ. ಅಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಭಿನ್ನಮತ ಹದ್ದುಬಸ್ತಿನಲ್ಲಿಡಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

Story first published: Wednesday, May 10, 2017, 11:55 [IST]

AICC In charge of Karnataka KC Venugopal meeting with state leaders. Rift in party is not worst like Karnataka BJP unit.