ಎಸ್ಸೆಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕೈ ಪಕ್ಷ ತೊರೆದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕಿ ನಫೀಸ್ ಫಜಲ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಸೆಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಚಿವೆಯಾಗಿದ್ದ ನಫೀಸ್ ಅವರು ಮಹಿಳಾವಾದಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Nafees Fazal, who was a minister in the cabinet of S.M. Krishna, has resigned from the primary membership of the Congress party.