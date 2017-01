ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಆಯ್ತು, ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಒಂದಾಗಬೇಕು: ಶಾಮ್

ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಆಚರಣೆಗಾಗಿ ತಮಿಳರು ಒಂದಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯ. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಒಂದಾಗಿ ಎಂದು ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಕ ಎಸ್ಕೆ ಶಾಮಸುಂದರ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Fight for Jallikattu has given a reason to Kannadigas to fight for Kambala. Kambala is a buffalo race is traditionally held every year in coastal Karnataka. SK Shama Sundara, editor Onendia Kannada speaks about the insight of Kambala via Something With Sham video series.