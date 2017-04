ಹೋರಾಟಗಾರರೇ, ಬಾಹುಬಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಮುಗೀತಲ್ಲ? ಈಗ ಇತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿ...

ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಮಿಳು ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಸತ್ಯರಾಜ್ ಆಡಿದ್ದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈಗ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತೇ ?

Story first published: Friday, April 21, 2017, 13:49 [IST]

English summary

Finally Kattappa Controversy ended up with happy ending on April 21, 2017. But, What next? There are still so many problems in Karnataka, various rules and attitudes of banks or other institutions are insulting Kannada. Now, the Pro-Kannada activists should stand up to eradicate them too.