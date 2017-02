ಮುಂದಿನ ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಶೋ ಇಲ್ಲ?

1996ರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಏರ್ ಶೋನ ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.

English summary

The 11th edition of the five-day Aero India 2017 event concluded. Bengaluru is not going to host Air show any more? question remain unanswered from Defence Ministry.