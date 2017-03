ಅಶ್ಲೀಲ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವುದು ನಾನಲ್ಲ: ನಟಿ ಸಂಚಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ

ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದಲೇ, ಗಾಯಕಿ ಸುಚಿತ್ರಾ ಎಂಬುವರ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಂಡಿರುವ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ಫೋಟೋಗಳು.

Story first published: Saturday, March 4, 2017, 18:58 [IST]

English summary

Actress Sanchita Shetty clarifies that the women in a bawdy video which went viral on social network, is not her.