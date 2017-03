'ವೀಕೆಂಡ್... ಸೀಸನ್- 3'ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ: ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್

ಇದೇ ವಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸತೇನಿದೆ, ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳೇನಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಕರಾಗಿರುವ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Thursday, March 23, 2017, 18:40 [IST]

English summary

Actor, Director Ramesh's renowned TV show 'Weekend With Ramesh - season 3' will be telecasting from March 5th 2017. With this backdrop, he shares some facts and his own ideas regarding the programme to OneIndia.