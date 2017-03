ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ದನಿಯೆತ್ತಿದ ಜಗ್ಗೇಶ್, ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್

ಮಾರ್ಚ್ 3ರಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಮರೆಯಾಗಿದ್ದ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತೆ ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

English summary

Senior actor of Kannada Cinema Industry Jaggesh has blame the supporters of Dubbing in Kannada from other languages. He urged Kannada films should reach upto those Kannadigas who are resided in out of Karnataka. Kannada Chalavali Paksha leader Vatal Nagaraj co-chairs Jaggesh.