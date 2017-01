ಹರಿದ್ವಾರ: ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ವೈಭವದ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ

ಕಾಶೀಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪ್ರಥಮ ಪುಣ್ಯ ತಿಥಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಶ್ರೀಗಳವರ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಗುರುವಾರ (ಜ 6) ಹರಿದ್ವಾರದ ವ್ಯಾಸ ಮಂದಿರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಗಳವರ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ವೈಭವದಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.

English summary

The grand Aaradhana Mahotsava of Sudheendra Theertha Seer of Kashi Mutt held at Haridwar on Jan 6.