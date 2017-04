ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೈದಿದ್ದ ಸುಪಾರಿ ಹಂತಕರ ಬಂಧನ

ರಾಮನಗರದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಹತ್ಯಗೈದಿದ್ದ ಏಳು ಸುಪಾರಿ ಹಂತಕರು ಮತ್ತು ಸುಪಾರಿ ನೀಡಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ರಾಮನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Friday, April 14, 2017, 13:20 [IST]

English summary

7 supari killers and a real estate bussiness man have arrested by Ramanagar police today in relation with a woman's murder case. The murder took place on March 6th of this month.