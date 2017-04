ಹೆತ್ತ ಮಗುವನ್ನೇ ಕೊಂದ ನಿಷ್ಕರುಣಿ ತಾಯಿ

ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯೇ 1 ವರ್ಷದ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇಶವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

English summary

A mother fromAndra pradesh, who now resides in Chikkaballapur, Krnataka has killed her own baby. The reason is yet to be known. Chikkaballapur police registered complaint