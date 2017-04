ಜಮೀನಿನಲ್ಲೇ ವಿಷಸೇವಿಸಿ ಮೃತನಾದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ರೈತ

ಸಾಲದ ಬಾಧೆ ಮತ್ತು ಕೈಕೊಟ್ಟ ಬೆಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಂಗಾಲಾದ ರೈತನೊಬ್ಬ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಘಟನೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಯಗಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದಿದೆ.

English summary

A farmer in Yagati region, Chikkamagalur district commits suicide in his farm. The farmers suicide cases are increasing day by day in Karnataka.