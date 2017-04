ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಬಾಲಕಿ: ಚುರುಕುಗೊಂಡ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ

ಮಬ್ಬುಗತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಆರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 400 ಅಡಿ ಆಳದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕಾವೇರಿ.

Story first published: Sunday, April 23, 2017, 1:13 [IST]

English summary

A six year old girl named Kaveri, fell into the borewell in Jhanjarawada village of Athani Taluk, Belagavi district. Various officials including DC, SP and others gathered at the location and monitoring the operation activities.