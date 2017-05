ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಹೆದ್ದಾರಿ ದರೋಡೆಕೋರರ ಬಂಧನ

ಕೆ.ಕೆ.ಧರ್ಮ, ಯೋಗೇಶ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಂಧಿತ ದರೋಡೆಕೋರರಾಗಿದ್ದು, ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೃಥ್ವಿ ಮತ್ತು ರಾಜು ಎಂಬಿಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯಿದ್ದು, ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಬಂಧಿಸುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Three highway robbers arrested in Magadi of Ramangar. K K Dharma, Yogesh and Shrinivas were the arrested persons. Two more members of the gang Prithvi and Raju were absconding.