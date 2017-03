ರಾಯಚೂರು: ಮತ್ತೆ ಪಿಯುಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ?

ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇಂದು ರಾಯಚೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೊಬೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿವೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಚೇತನ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.

Monday, March 13, 2017, 14:49 [IST]

English summary

Two hours after exam started that is 12:30 noon in Raichur, only one page of commerce question paper has come on whatsapp. SP Raichur Chetan is investigating into the matter.