ಈ ಹಿಂದೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಬಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 25 ದರ ಕಡಿತ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಎಸ್ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಾಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

English summary

Senior citizens of Karnataka, aged 60 years and above, can easily get 25 % concession in ticket fare of Karnataka State Road Transport Corporation’s (KSRTC) buses by showing any Identity Cards issued by Government of India or Karnataka State government having date of birth on it.