ತಮಿಳುನಾಡು ಅಣು ಸ್ಥಾವರರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 221 ಮೆ. ವ್ಯಾ ವಿದ್ಯುತ್!

2014ರ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೂಡಂಕುಳಂ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 221 ಮೆ.ವ್ಯಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಇಂಧನ ಸಚಿವ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

2nd unit of Kudankulam Nuclear Power Project has attained its maximum capacity of 1000MW. Karnataka will soon be getting it's share of 221MW

Story first published: Thursday, January 26, 2017, 19:02 [IST]

English summary

Karnataka has started getting its share of 221 MW electricity from the Kudankulam Nuclear Power plant after Unit II of the plant attained its maximum capacity of 1,000 MW.