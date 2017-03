ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ, ನನ್ನ ನಡಿಗೆ : ಜಾಲ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಡಿಕೆ ಎಂಟ್ರಿ

ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಫೇಸ್ ಬುಕ್, ಟ್ವಿಟ್ಟರ್, ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲಸ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಸೌಂಡ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಜಾಲ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಧಿಕೃತ ಖಾತೆಯನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Karnataka Assembly Election 2018: JDs State President HD Kumaraswamy has entered Social Media Platform. He intend to make use of Facebook, Twitter, Soundcloud, GooglePlus, Youtube to reach out to public.