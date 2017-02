ಕಲಬುರಗಿ ಬಂದ್ ಗೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ತೊಗರಿಗೆ ಏಳೂವರೆ ಸಾವಿರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಂದ್ ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದ ರೈತ ಸಂಘ.

English summary

Badh called by local Raitha Sangha demanding supportive price for Tur dal recieved mixed response as local bus service was stopped. But, Schools and colleges were run as usual.