ಕಲಬುರಗಿ: SSLC ಯಲ್ಲಿ 51% ಅಂಕ ಪಡೆದ ಮಗನಿಗೆ ಡಿಜೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವಾಗತ

ದೇವಪ್ಪನವರು ತಮ್ಮ ಮಗ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಾಗ ಮಗ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದ. ಇದರಿಂದ ಖುಷಿಯಾದ ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಿ ಊರಿಗೆ ಕರೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Wednesday, May 17, 2017, 16:55 [IST]

English summary

For some people it may look bit unusual. A proud father spent thousands of rupees to celebrate when his son passed SSLC exam with just 51% marks in Sedam talluk of Kalaburgi district.