ಕಲಬುರ್ಗಿ: ಲಂಚ ಕೇಳಿದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನೇ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಿದ ರೈತ

ಲಂಚ ಕೇಳಿದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನೇ ಈ ರೈತ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೈತನಿಂದ ಲಂಚ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಸಂಗಾವಿ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಜಮಾದಾರ್ ನನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳ (ಎಸಿಬಿ)ದ ಪೊಲೀಸರು ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Anti Corruption Bureau police arrested a village accountant in Kalaburagi. VA of Kattisangavi, Suryakanth Jamdar was arrested ‘red hand’ when he was receiving an amount of Rs. 9,000 from a farmer. ACB was lodge a complaint against him under the Prevention of Corruption Act – 1988.