ಶೀಘ್ರವೇ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ನಗರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ?

ಕಲಬುರಗಿ ನಗರವನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯನ್ನಾಗಿಲು ಈ ಹಿಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬೇಸರ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Monday, January 23, 2017, 20:27 [IST]

English summary

Loksabha opposition leader Mallikarjuna Kharge assured to convert Gulbarga into smart city even though central government turn deaf ear to his request regarding this matter.