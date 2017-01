ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ ಯಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆಯ ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು ಕೂಡಾ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಎಸ್. ಈಶ್ವರಪ್ಪ ನಡುವೆ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

English summary

BJP Executive meet day 2 : BJP state president BS Yeddyurappa has maintained distance from former minister KS Eshwarappa. Yeddyurappa said Sangolli Rayanna Brigade can't accepted at any cost.