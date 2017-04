ಲಗ್ನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖಾಗಮನ ಕೋರಿದವರ ಮೇಲೂ ಕೇಸು ಜಡಿದ್ರು

ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ತಡೆಯಲು ಪೊಲೀಸರು ತೆರಳಿದ ವೇಳೆ ನವದಂಪತಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪೋಷಕರು, ಅರ್ಚಕರು, ಲಗ್ನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖಾಗಮನ ಬಯಸುವವರು ಎಂದು ಹೆಸರಿದ್ದವರೂ ಸೇರಿ ಒಂಬತ್ತು ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ

Story first published: Tuesday, April 25, 2017, 19:34 [IST]

English summary

Before say ok to putting your name in wedding invitation, think twice. Do you want to know why? Read this Kalaburagi news.