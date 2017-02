ರಾಮಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ, 9 ಸಾವು, 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ

ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಎರಡು ಲಾರಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಮುಖಾಮುಖಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, ಕನಿಷ್ಠ ನಲವತ್ತು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವೇಳೆ ಮಕ್ಕಳೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಹಲವರಿಗೆ ಕೈ-ಕಾಲು ಮುರಿದಿವೆ.

Story first published: Tuesday, February 21, 2017, 10:44 [IST]

English summary

9 dies, more than 40 people injures in an accident in Ramasamudra, Yadagiri district on Monday night.